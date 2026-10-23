2. Fußball-Bundesliga St. Paulis Remis-Könige spielen 0:0 in Darmstadt

Smit verlässt der Mut

Schiedsrichter Timo Gansolweit konnte die Partie erst mit kurzer Verzögerung anpfeifen - nach einer Choreo im Fanblock der Gastgeber waren zahlreiche blaue und weiße Luftballons auf den Rasen geflogen. Milan Smit hätte Darmstadt nach nur sechs Minuten in Führung bringen müssen, als er alleine auf das Pauli-Tor zulief. Beim Abschluss verließ den Niederländer aber der Mut und er schoss in Bedrängnis vorbei.