2. Fußball-Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth wird 2027 in SpVgg Fürth rückbenannt

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth wird umbenannt und bekommt ihren traditionellen Namen SpVgg Fürth zurück. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung votierten die Fans des Fußball-Zweitligisten mit großer Mehrheit dafür, zur nächsten Saison die Ortsbezeichnung Greuther aus dem Namen zu streichen. Für eine entsprechende Satzungsänderung war eine Dreiviertelmehrheit der mehr als 2.100 anwesenden Mitglieder im Fürther Stadion nötig - diese wurde mit 88,3 Prozent locker erreicht.