Gegen die Berliner spielt das Team von Trainer Thomas Stamm am 6. Spieltag (18. - 20. September) vor heimischem Publikum. Auch die beiden anderen Ost-Duelle gegen den 1. FC Magdeburg (16. bis 18. Oktober) und gegen Aufsteiger Energie Cottbus (11. bis 13. Dezember) werden in der Hinrunde in Dresden ausgetragen. Diese wird zwischen dem 15. und 17. Januar mit dem Spiel gegen Absteiger VfL Wolfsburg ebenfalls in Dresden abgeschlossen.