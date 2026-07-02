Dresden - Dynamo Dresden geht mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am 8. oder 9. August treten die Sachsen beim 1. FC Nürnberg an. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Bundesliga (vorher DFL) veröffentlichte.
Dynamo Dresden hat wie im vergangenen Jahr eine Auswärtsaufgabe am 1. Spieltag. Und auch die erste Heimpartie hat es in sich.
Dresden - Dynamo Dresden geht mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am 8. oder 9. August treten die Sachsen beim 1. FC Nürnberg an. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Bundesliga (vorher DFL) veröffentlichte.
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Die erste Heimaufgabe zwischen dem 14. und 16. August heißt Darmstadt 98. Diese Partie könnte vor einem leeren K-Block stattfinden. Die Dresdner befinden sich nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts nach den Ausschreitungen in der Partie gegen Hertha BSC noch in einem Rechtsstreit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB).
Gegen die Berliner spielt das Team von Trainer Thomas Stamm am 6. Spieltag (18. - 20. September) vor heimischem Publikum. Auch die beiden anderen Ost-Duelle gegen den 1. FC Magdeburg (16. bis 18. Oktober) und gegen Aufsteiger Energie Cottbus (11. bis 13. Dezember) werden in der Hinrunde in Dresden ausgetragen. Diese wird zwischen dem 15. und 17. Januar mit dem Spiel gegen Absteiger VfL Wolfsburg ebenfalls in Dresden abgeschlossen.