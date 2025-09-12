2. Fußball-Bundesliga Spektakel-Fürther vor Lautern-Aufgabe: "Ihnen wehtun"

Fürth (dpa/lby) - Bei aller Freude über offensives Spektakel wünscht sich Trainer Thomas Kleine von seiner SpVgg Greuther Fürth wieder mehr Fokus in der Abwehr. Die Franken haben in den bisherigen vier Saisonspielen der 2. Fußball-Bundesliga elf Tore geschossen und zehn kassiert - das sind beides die Höchstwerte in den jeweiligen Statistiken. Grund für die meisten Gegentore waren laut Kleine vor allem individuelle Fehler und keine System-Mankos.