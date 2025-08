Spiesen-Elversberg - Die SV Elversberg hat den 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga dank eines Treffers in der Schlussphase mit 1:0 (0:0) besiegt. Das Tor der SVE gegen die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose erzielte Maximilian Rohr per Kopf nach einem Eckball in der 90. Minute.