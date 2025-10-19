Nürnberg - Ein später Kopfballtreffer des Kieler Abwehrspielers Carl Johansson hat den 1. FC Nürnberg um den zweiten Sieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht. Die Franken kamen trotz vieler Chancen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen die Norddeutschen hinaus. Johansson egalisierte in der 86. Minute den Führungstreffer des "Clubs" durch Mohamed Zoma (28.). Die Nürnberger von Trainer Miroslav Klose verpassten durch den Dämpfer, etwas Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. Kiel bleibt seit drei Spielen ohne Sieg.