"Er ist für mich definitiv nicht zu ersetzen", sagte Vogel über Offensivspieler Klaus. "Ich wäre sehr, sehr froh, wenn er mir Grünes Licht gibt." Klaus hat in dieser Saison sieben Tore erzielt und acht Vorlagen gegeben. Sowohl bei Klaus als auch Dehm und Arifi bestehe eine "realistische Chance" auf einen Einsatz. "Wir wollen ein smartes Risiko eingehen", sagte Vogel.