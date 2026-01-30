Fürth (dpa/lby) - Trainer Heiko Vogel vom Zweitligaschlusslicht SpVgg Greuther Fürth muss das nächste Personalpuzzle in der Defensive lösen. Maximilian Dietz fehlt nach seinem Blitz-Platzverweis gegen Eintracht Braunschweig (0:0) vor einer Woche gesperrt. Verteidiger Luca Itter (Muskulatur) fällt weiter aus. Jannik Dehm ist nach der fünften Gelben Karte zwar wieder zurück, er ist aber wie auch Topscorer Felix Klaus angeschlagen. Auch hinter Mittelfeldmann Doni Arifi steht ein Fragezeichen vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Holstein Kiel.