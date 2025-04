Fürth (dpa/lby) - Trainer Jan Siewert richtet vor dem schwierigen Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Köln eine klare Forderung an seine Mannschaft. Und die lautet: Intensität. Beim jüngsten 0:1 in Darmstadt hatte der 42-Jährige diese vermisst. "Es geht darum, die Intensität, die wir für unser Spiel brauchen, an den Tag zu legen", mahnte Siewert.