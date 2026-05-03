2. Fußball-Bundesliga Schalke feiert Bundesliga-Rückkehr mit langer Partynacht

"Dass so etwas möglich ist, hängt in erster Linie mit der Ausgeglichenheit der 2. Liga zusammen. Wenn man in einen Lauf kommt und die ein oder andere richtige Entscheidung trifft, kann man oben mitspielen und aufsteigen", sagte der frühere Nationalspieler am Samstagabend.

Doch die Schalker Bundesliga-Rückkehr wird nicht leicht. Die finanzielle Lage bleibt angespannt, es drohen Abgänge, und große Transfers sind kaum möglich. Auch die Zukunft von Stürmer-Star Edin Dzeko ist unklar. Der Vertrag des 40-Jährigen läuft aus. Doch Becker hatte am Samstagabend so seine eigene Idee, wie er den Mitspieler "überreden" kann: "Ich werde ihn abfüllen, er wird viel Bier trinken und vielleicht ein paar Sliwowitz - dann krieg' ich das schon hin."