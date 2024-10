2. Fußball-Bundesliga Schalke bleibt sieglos: 3:4 gegen Greuther Fürth

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat unter seinem neuen Trainer Kees van Wonderen auch sein zweites Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Bei der Heimpremiere des Niederländers unterlagen die Gelsenkirchener der SpVgg Greuther Fürth mit 3:4 (1:3). Während die Franken damit unter Interimstrainer Leonard Haas eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr) beim SV Jahn Regensburg gefeiert haben, treten die Schalker am selben Tag (18.00 Uhr) mit der Hypothek von vier sieglosen Spielen in Serie beim Bundesligisten FC Augsburg an.