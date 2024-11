2. Fußball-Bundesliga: Rund ein Dutzend Fürther Spieler fraglich

Fürth (dpa/lby) - Zum Ende der Englischen Woche stellt sich die SpVgg Greuther Fürth für ihr Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr) bei gleich mehreren angeschlagenen Spielern auf einen Wettlauf gegen die Zeit ein. Interimstrainer Leo Haas kündigte an, dass man bei dem einen oder anderen Profi sogar noch das Warmmachen am Spieltag abwarten werde. Der Coach der Franken zählte rund ein halbes Dutzend Spieler mit Blessuren auf, darunter Roberto Massimo, Gideon Jung und Maximilian Dietz.