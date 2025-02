2. Fußball-Bundesliga Rot für Paderborns Riemann: Fürth feiert Befreiungsschlag

Paderborn (dpa/lby) - Nach dem Befreiungsstand versammelte Trainer Jan Siewert die Profis der SpVgg Greuther Fürth auf dem Spielfeld und hielt eine gestenreiche Ansprache. Sein Team nutzte einen schwarzen Tag von Paderborns Torhüter Manuel Riemann zum ersten Sieg in diesem Jahr. Die Franken zitterten sich bei den Ostwestfalen nach langer Überzahl zum 2:1 (1:0). Kapitän Branimir Hrgota (21. Minute) und Neuzugang Noah Loosli (50.) ließen die Gäste nach drei Niederlagen am Stück wieder über einen Dreier in der 2. Fußball-Bundesliga jubeln.