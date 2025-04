Alles läuft gegen den "Club"

Der dominante HSV jubelte vor 47.300 Zuschauern angeführt vom starken Turbo-Dribbler und Torschützen Jean-Luc Dompé in dem verbissen geführten Duell der beiden Traditionsteams. Die Rückkehr der Hanseaten in die deutsche Topliga rückt sieben Jahre nach dem Abstieg näher. Von Anfang an lief alles ideal für die Gäste - und gegen Kloses Elf. "Ich möchte ihr trotzdem ein Kompliment machen für das Spiel mit einem Mann weniger", sagte der Nürnberger Coach.