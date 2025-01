2. Fußball-Bundesliga: Relegationsheld Kother verlässt Jahn Regensburg

In seinen wettbewerbsübergreifenden 59 Einsätzen für die Jahn-Elf gelangen dem Offensivspieler 14 Tore sowie 16 Vorlagen. Besonders in Erinnerung bleiben seine zwei Treffer in der Relegation 2024, als sich die Oberpfälzer gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzten und in die 2. Bundesliga aufstiegen.