Patz wurde am Donnerstag zum Cheftrainer des Tabellenletzten befördert und will am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg den Aufwärtstrend der Oberpfälzer fortsetzen. Ein "echter Brocken" komme da auf seine Mannschaft zu, warnte der 41-Jährige.