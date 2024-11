Regensburg - Der SSV Jahn Regensburg will den jüngsten Schwung auch in das Kellerduell beim FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hinüberretten und zur Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga ansetzen. "Viel Freude und Begeisterung spielen eine Rolle, wenn man auf Schalke in diesem Stadion vor dieser Kulisse spielen darf, das ist etwas Besonderes. Nichtsdestotrotz fahren wir dort nicht als Touristen hin, sondern wir wollen dort etwas mitnehmen", verkündete Interimstrainer Andreas Patz.