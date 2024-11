Mit dem ersten Zweitligasieg seit Anfang August haben die Regensburger den Anschluss an die Nichtabstiegsränge wieder hergestellt. In der Oberpfalz darf nach einem desaströsen Saisonstart mit zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder gehofft werden. "Wie wir in unserer aktuellen Situation geschlossen verteidigt haben, da bin ich richtig stolz auf die Mannschaft", sagte Patz später.