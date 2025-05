Patz und seine "persönlichen Gründe"

"Im Nachgang an das Auswärtsspiel in Köln habe ich mich wie angekündigt mit Andi Patz intensiv und kritisch, aber stets offen und ehrlich ausgetauscht. Als Ergebnis dieser Gespräche und auch einer umfangreichen und kritischen Saisonanalyse haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen", erklärte Sportchef Achim Beierlorzer. Der Jahn ist seit dem Remis gegen Köln am vergangenen Samstag auch rechnerisch abgestiegen.