Finsterwalde - Nach einem rassistischen Vorfall ist ein Testspiel von Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus gegen Regionalligist Hallescher FC in Finsterwalde abgebrochen worden. Energie-Profi King Manu war in der 102. Minute der über zwei Stunden angesetzten Begegnung von halleschen Fans mit Affenlauten und verbal beleidigt worden. Er wehrte sich lautstark gegen die Beleidigungen. Die sofort aufmarschierende Polizei machte zwei HFC-Anhänger ausfindig und brachte sie aus dem Stadion. Die Veranstalter entschieden währenddessen, die Partie aus Sicherheitsgründen abzubrechen.