Wieder mehr Personal - Hornby zurück

Die Saison wolle er so nicht stehenlassen. "Es passt nicht zu den Spielverläufen und genügt nicht unseren Ansprüchen, was wir seit Januar an Punkten geholt haben. Der grundsätzliche Sinn dieses Spiels ist es, zu gewinnen. Und nicht, tolle Leistungen zu bringen", sagte der 42-Jährige. Er spiele am liebsten schön und gewinne. Wenn das nicht gehe, dann würde er einfach nur gern gewinnen.