Ausgeglichener Kader
Nürnberg kann auf seinen Kader und auch die Einwechselspieler vertrauen. Neben Zoma fiel gegen Darmstadt auch Innenverteidiger Fynn Otto aus - Styopa Mkrtchyan ersetzte diesen aber beim Startelfdebüt makellos. Zudem musste Zoma-Ersatz Rafael Lubach angeschlagen raus - für den Flügelspieler kam Rayan Ghrieb und bereitete kurz vor Schluss das 2:0 mit einem Solo vor. "Jeder Spieler, auch der, der von der Bank kommt, muss die Verantwortung haben, um zu wissen, was unser Spiel ist", unterstrich Justvan. "Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil die Qualität sitzt auf der Bank." Dass Torhüter Jan Reichert in der kurzen Schwächephase in der zweiten Halbzeit gleich mehrmals mit starken Paraden zur Stelle war, das schadete freilich auch nicht.