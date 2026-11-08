Mentale Stärke

In einem zähen Spiel gegen Darmstadt ging der FCN nach der Pause in Führung, hatte dann aber einen Durchhänger. Früher wäre in solchen Momenten der Ausgleich gefallen - nun aber machten die Franken kurz vor Schluss alles klar. Coach Klose führt das darauf zurück, "dass wir einen gewissen Glauben in der Mannschaft haben und eine gewisse Festigkeit. Das hat alles mit Positivität zu tun." Seit seiner Ankunft im Sommer 2024 werde darin "viel investiert, auch in Gesprächen", erinnerte Klose. Beim "Club" sahen viele früher das Glas halb leer. "Das müssen wir ändern. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen."