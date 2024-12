2. Fußball-Bundesliga Pechvogel Justvan: Nürnberg steckt in Ergebnisdelle fest

Nicht nur Justvan verzweifelte bei seinem zweimaligen Handelfmeterversuch am herausragend haltenden Düsseldorfer Torwart Florian Kastenmeier. Düsseldorfs Matthias Zimmermann war der Ball nach einem Schuss von Jens Castrop an den Arm gesprungen, der Video-Assistent schritt ein. "Kein Vorwurf an den Spieler", sagte Klose zu Justvan, der "geknickt" in der Kabine gesessen habe: "Er ist für mich ein fantastischer Spieler und gibt unserem Spiel so viel."