Dresden - Bitterer geht es kaum für den Fürther Hendry Blank. Bei der 0:3 (0:2)-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden fälschte der Innenverteidiger der SpVgg Greuther Fürth die ersten beiden Gegentreffer unglücklich ab. Dann musste er frühzeitig mit Gelb-Roter Karte vom Platz. Robert Wagner (31. Minute) brachte das bisherige Schlusslicht aus Dresden vor 30.786 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion in Führung, ehe Ben Bobzien (41.) noch vor der Pause erhöhte. Vincent Vermeij (55.) stellte den Endstand her.