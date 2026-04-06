2. Fußball-Bundesliga Nzingoulas Nürnberger Premiere - Pyroschaden in Braunschweig

Der Kapitän gibt die Richtung vor

"Wir konnten läuferisch und spielerisch nicht das bringen, was wir gegen Lautern und Kiel gebracht haben", meinte Klose mit Blick auf die beiden Dreier vor der Länderspielpause. "Aber Braunschweig steht mit dem Rücken zur Wand, deshalb investieren sie alles und darum ist es auch hier nicht einfach, hier zu spielen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir von hinten heraus fast gar nicht mehr Fußball gespielt."