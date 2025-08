Fürth - Ein erfolgreicher Auftakt ist für Trainer Thomas Kleine vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth von größerer Bedeutung als die Formulierung eines konkreten Saisonziels. "Für uns ist es wichtig, und das haben wir auch der Mannschaft so gesagt, dass wir alles in das Spiel legen werden", sagte der 47-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Dynamo Dresden. "Wir konzentrieren uns wirklich ganz auf den Gegner, ganz auf uns."