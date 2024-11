"Wir wollen gierig sein"

Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Nürnberger Paderborn in der Tabelle überholen. Damit wären die Franken dann auch dick im Aufstiegsrennen dabei. "Wir wollen wach, wir wollen gierig sein", versicherte Klose vor dem Auftakt in den 13. Spieltag. Der frühere Stürmerstar des FC Bayern München oder von Lazio Rom verwies aber auch darauf, wie eng es in dieser Zweitligasaison zugehe. Wer ein Hoch hat, ist schnell oben drin, wer ein Tief zu überstehen hat, rutscht rasch nach unten.