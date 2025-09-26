2. Fußball-Bundesliga: Nürnbergs Koudossou fällt mit Knöchelverletzung lange aus

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg muss lange auf Henri Koudossou verzichten. Der vom FC Augsburg ausgeliehene Abwehrspieler erlitt schon am Dienstag im Training bei einem Zweikampf eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, muss der 26-Jährige operiert werden. Er werde "für längere Zeit" ausfallen, hieß es. Eine genauere Prognose über die Dauer der Zwangspause gab der Club nicht ab.