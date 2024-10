2. Fußball-Bundesliga Nürnbergs famoses 4:0 im Frankenderby - Klose: "Ein Genuss"

Nur einmal in 24 Jahren hatte der FCN zuletzt auswärts in Fürth gewonnen, überhaupt gab es in den vergangenen Jahren nur selten die Gelegenheit zum Jubeln. Und dann ein 4:0 und der höchste Sieg der Nürnberger gegen Fürth in der Bundesliga- oder Zweitliga-Historie! Durch den Erfolg - den zweiten nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga - kletterte die Klose-Truppe auf den neunten Tabellenplatz. Zur Aufstiegszone fehlen noch fünf Zähler.