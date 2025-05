Valentini malte sich auch schon das Flutlichtspiel aus. "Ein Tor in meinem letzten Heimspiel wäre unglaublich. Das wäre fast schon zu viel Hollywood und fast schon zu kitschig. Aber dadurch, dass meine Karriere gar nicht kitschig war, würde es zum Abschluss auch irgendwie passen", sagte Valentini, der in dieser Saison unter Trainer Miroslav Klose so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz gekommen ist.