Die Elversberger boten in der Offensive lange nicht viel. Nach dem Wechsel drehten sie aber auf und bewiesen ihre ganze Cleverness. So kann es für die Mannschaft von Trainer Horst Steffen vielleicht sogar für die Bundesliga reichen. "Wir dürfen einfach nicht nur eine gute Halbzeit spielen", bemängelte der Nürnberger Mittelfeldspieler Julian Justvan. "Das reicht einfach nicht. Das hatten wir zu oft in dieser Saison."