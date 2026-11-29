Nürnberg (dpa/lby) - Der Nürnberger Mittelfeldspieler Javier Fernández hat sich beim 1:3 in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Wie der fränkische Traditionsverein heute mitteilte, muss der 20-Jährige in den kommenden Tagen etwas kürzertreten. Er wird ein individuelles Aufbauprogramm durchlaufen. Ob es im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den VfL Bochum wieder für einen Einsatz reicht, hänge "vom individuellen Heilungsverlauf" ab.