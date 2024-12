Tom Zimmerschied (44. Minute) und Muhammed Damar (53.) erzielten vor 9.323 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Tore für die Gastgeber. Mittelfeldspieler Jens Castrop hatte Nürnberg in der 14. Minute nach feiner Vorarbeit von Stürmer Stefanos Tzimas zunächst in Führung gebracht. Elversberg hat nun 25 Punkte, Nürnberg als Zwölfter weiterhin 19.