Bielefeld (dpa/lby) - Trainer Miroslav Klose bemühte sich nach dem nächsten Dämpfer seines 1. FC Nürnberg um einen positiven Kommentar. Nach dem 1:1 (1:0) in der 2. Bundesliga bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld sagte der Coach: "Das Spiel hatte das, was wir alle lieben." Klose sah nach eigenen Angaben viele Zweikämpfe, aber auch guten Fußball. "In Bielefeld muss man erst mal überstehen, deshalb Kompliment an meine Mannschaft und an die Fans, die eine richtig gute Stimmung gemacht haben", sagte der Ex-Weltmeister.