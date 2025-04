Ein Dreier in Düsseldorf könnte aber zumindest die Aufstiegsträume der Nürnberger Fans aufs Neue befeuern. "Das ist eine gestandene Zweitligamannschaft. Sie haben viel Erfahrung in ihren Reihen und körperlich gute Spieler", sagte Klose über das Team von Trainer Daniel Thioune, das in der vergangenen Saison in einem dramatischen Relegationsduell gegen den VfL Bochum erst im Elfmeterschießen den Aufstieg verpasst hatte.