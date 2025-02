Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat Mittelfeldspieler Eryk Grzywacz verpflichtet. Der 18-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von der U19 des VfL Wolfsburg an den Valznerweiher, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Der polnische U19-Nationalspieler kam in der U19-Bundesliga in der aktuellen Saison auf zehn Einsätze sowie drei weitere Partien im DFB-Pokal der Junioren.