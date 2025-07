Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat für die Defensive den georgischen Nationalspieler Luka Lotschoschwili verpflichtet. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom italienischen Zweitligisten US Cremonese. Angaben zu Vertragsdetails machten die Franken nicht. Zuletzt war Lotschoschwili auf Leihbasis bei US Salernitana in der italienischen Serie B aktiv.