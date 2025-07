Club-Debüt für Lotschoschwili und Biron

In der Nürnberger Startelf in Brixen standen auch die beiden Neuzugänge Luka Lotschoschwili und Mickael Biron - feierten ihr Debüt im Club-Trikot. "Wir spielen dreimal 30 Minuten. Das schafft uns mehr Möglichkeiten in der Belastung, gerade was Luka Lotschoschwili und Mickael Biron betrifft", sagte Klose.