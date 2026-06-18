2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg-Stürmer wechselt in die Türkei

"Für alle Seiten war der Wechsel von Mickaël bisher alles andere als zufriedenstellend. Er hat in Nürnberg nie wirklich Fuß gefasst", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou. "Wir hoffen, dass ihm das in der Türkei besser gelingen wird. Für seine Zeit in Batman wünschen wir ihm alles Gute."