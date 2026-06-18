Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose plant bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg in der neuen Saison nicht mit Stürmer Mickaël Biron. Der 28-Jährige war im Sommer 2025 aus Belgien nach Franken gewechselt und wird in der kommenden Spielzeit für den türkischen Zweitliga-Aufsteiger Batman Petrolspor als Leihspieler auflaufen. Der Stürmer aus Martinique in der Karibik kam für Nürnberg in insgesamt 13 Partien zum Einsatz.
2. Fußball-Bundesliga Nürnberg-Stürmer wechselt in die Türkei
dpa 18.06.2026 - 10:15 Uhr