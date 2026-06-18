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  4. Nürnberg-Stürmer wechselt in die Türkei

2. Fußball-Bundesliga Nürnberg-Stürmer wechselt in die Türkei

Dieser Wechsel hat sich bislang nicht ausgezahlt. Stürmer Mickaël Biron konnte dem 1. FC Nürnberg nicht wie erhofft weiterhelfen. Nun soll eine Leihe eine neue Chance eröffnen.

2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg-Stürmer wechselt in die Türkei
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Biron wechselt als Leihspieler in die Türkei. (Archbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose plant bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg in der neuen Saison nicht mit Stürmer Mickaël Biron. Der 28-Jährige war im Sommer 2025 aus Belgien nach Franken gewechselt und wird in der kommenden Spielzeit für den türkischen Zweitliga-Aufsteiger Batman Petrolspor als Leihspieler auflaufen. Der Stürmer aus Martinique in der Karibik kam für Nürnberg in insgesamt 13 Partien zum Einsatz.

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"Für alle Seiten war der Wechsel von Mickaël bisher alles andere als zufriedenstellend. Er hat in Nürnberg nie wirklich Fuß gefasst", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou. "Wir hoffen, dass ihm das in der Türkei besser gelingen wird. Für seine Zeit in Batman wünschen wir ihm alles Gute."