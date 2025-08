Nürnberg - Miroslav Klose startet am Samstag (13.00 Uhr) mit dem 1. FC Nürnberg in seine zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Man wisse, dass man keine so gute Vorbereitung gespielt habe, aber jetzt erst zähle es, sagte Klose vor dem Auswärtsspiel beim SV Elversberg. Die Saarländer verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga.