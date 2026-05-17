2. Fußball-Bundesliga Nürnberg schockt Hannover - 96er verpassen den Aufstieg

Hannover - Dieses torreiche Remis machte nur dem 1. FC Nürnberg Spaß. Der "Club" hat die Aufstiegspläne von Hannover 96 durchkreuzt. Die Niedersachsen verpassten durch das 3:3 (2:1) den Bundesliga-Aufstieg und sogar die Teilnahme an den beiden Relegationsspielen. Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga konnte der bisherige Tabellendritte eine 3:2-Führung nicht ins Ziel bringen. "Ich kann mir vorstellen, wie sich die Leute hier fühlen. Aber sie müssen es im nächsten Jahr wieder versuchen", sagte FCN-Trainer Miroslav Klose.