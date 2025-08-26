2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg leiht jungen Offensivspieler von Crystal Palace aus

Nürnberg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und auf Leihbasis einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Hindolo Mustapha kommt von Crystal Palace. Der Nationalspieler von Sierra Leone erzielte für die U21 und die U18 des englischen Erstligisten in 44 Partien 15 Tore, zwölf Treffer bereitete er vor.