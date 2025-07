2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg holt Stürmer Mickaël Biron

Im Sommer 2022 schloss sich Biron dann RWD Molenbeek an und trug mit 16 Toren maßgeblich zum Aufstieg in die Jupiler Pro League bei. Nach einer halbjährigen Leihe in der Hinrunde der Saison 2024/2025 zu OH Leuven ging es mit RWD Molenbeek in der Rückrunde um den erneuten Aufstieg. In den Playoffs führte Biron seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und trug sich in die Torschützenliste ein, scheiterte am Ende aber knapp.