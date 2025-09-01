2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg holt Paderborn-Stürmer Grimaldi

"Er bringt viel Erfahrung mit, die unserer Mannschaft guttun wird. Adriano hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, ist physisch sehr robust und weiß, wo das Tor steht. Zudem wird er unseren jungen und talentierten Offensivspielern Orientierung bieten und auch in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle einnehmen", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.