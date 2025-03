Preußen Münster mit viel Pech

Münster war zuvor in einem schwachen Spiel dem Sieg vor allem in der zweiten Halbzeit näher. Die Gäste aus Nürnberg taten in ihrem 400. Zweitliga-Auswärtsspiel wenig. Wegen der mangelhaften Effizienz der Preußen wird es nun noch einmal eng für das Team von Trainer Sascha Hildmann. Mit 23 Punkten ist Münster als Tabellen-15. punktgleich mit Braunschweig auf dem Relegationsrang 16. Der SCP gewann nur eines der vergangenen sieben Spiele und kassierte dabei fünf Niederlagen.