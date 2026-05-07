2. Fußball-Bundesliga: Verkaterte Schalker? Kloses Ansage vor letztem Heimspiel

Nürnberg (dpa/lby) - Wie geht man ein Spiel an, bei dem es sportlich um nichts mehr geht, man mit dem gegnerischen Verein freundschaftlich verbunden ist und dessen Spieler vor wenigen Tagen auf Ibiza wild den Aufstieg feierten? Das weiß Trainer Miroslav Klose, dessen Fußballer des 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Nitro) in so einer Situation sind. "Wir sind auf alles vorbereitet. Ob die viele Spieler tauschen oder wenige, das weiß ich nicht. Es wird darauf ankommen, was wir machen."