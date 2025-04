Tzimas ist mit zwölf Toren der erfolgreichste Angreifer beim "Club" in dieser Saison - im Sommer wechselt er zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League. Coach Klose kündigte an, dass der 19-Jährige gegen den Hamburger SV auch dann eine Option für den Kader sei, sollte er erst am Freitag wieder in das Teamtraining zurückkehren.