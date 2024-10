2. Fußball-Bundesliga Neuer Fürth-Coach Haas: "Turbulente Zeiten beim Kleeblatt"

Fürth (dpa/lby) - Interimstrainer Leo Haas glaubt trotz großer Unruhe bei der SpVgg Greuther Fürth an einen baldigen Aufschwung. "Turbulente Zeiten beim Kleeblatt", eröffnete der 42-Jährige am Donnerstag seine erste Pressekonferenz als Coach des Fußball-Zweitligisten. "Aber ich freue mich, dass ich als Cheftrainer jetzt mit dabei bin. Das ist keine leichte Aufgabe, das kann sich ja jeder vorstellen." In seinem ersten Spiel tritt er mit den Franken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 an.