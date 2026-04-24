2. Fußball-Bundesliga: Nächstes Zitterduell für Greuther Fürth in Bochum

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will vor den entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt den Druck nicht zu sehr an sich heranlassen. "Eine Drucksituation interessiert mich nicht, mich interessiert auch nicht die Drucksituation bei Bochum", betonte Trainer Heiko Vogel vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum. Seine Marschroute, um die Nerven zu bewahren: "Wir thematisieren nur Dinge, die wir beeinflussen können." Die Fürther (33) haben nur drei Punkte Rückstand auf die Gastgeber.