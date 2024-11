"Es ist sehr, sehr bitter, so spät noch ein Tor nach einer Ecke zu bekommen", haderte Fürths Kapitän Branimir Hrgota. Zur Bitterkeit kam aber auch die Erkenntnis, dass die Fürther in den spielentscheidenden Momenten nicht liefern. Torwart Nahuel Noll kam mit seinen Händen bei der Ecke nicht an den Ball, sondern griff ins Leere. Und in der Anfangsphase konnten Noel Futkeu (7.) und Sacha Bancé (13.) zwei große Fürther Tormöglichkeiten nicht verwerten.