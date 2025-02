Eine Woche nach dem überraschenden 2:0 gegen Hertha BSC fehlte es den Regensburgern offensiv wie so häufig in dieser Spielzeit die nötige Durchschlagskraft und Effektivität. Noah Ganaus hatte in der 88. Minute das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Fürther Schlussmann Nahuel Noll.